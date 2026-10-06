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Josefina y sus cinco hijos se enfrentan a su desahucio en Leganés, Madrid, tras casi "siete años" de lucha: "Sin decirme nada, me empezaron a llamar okupa"

Josefina y sus cinco hijos se enfrentan a su desahucio en Leganés, Madrid, tras casi "siete años" de lucha: "Sin decirme nada, me empezaron a llamar okupa"
Josefina, entrevistada en directo por Informativos Telecinco, explica su caso de desahucio en Leganés, Madrid. Informativos Telecinco
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MadridMientras las protestas por la crisis y el derecho a la vivienda continúan, los desahucios continúan ejecutándose en todo el país. En la mañana de este mismo martes está previsto el desalojo de una mujer, Josefina, y sus cinco hijos en Leganés, Madrid, donde se han concentrado activistas desde primera hora para intentar impedirlo.

Desde su vivienda, con parte del mobiliario ya casi desmontado, Inés López, para Informativos Telecinco, ha podido subir a la vivienda para entrevistar a la afectada, que se enfrenta a su primer desahucio en una situación donde la tensión crece por minutos.

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Josefina se enfrenta a su desahucio en Leganés, Madrid

Explicando ante nuestras cámaras cuánto tiempo llevan luchando para evitar este desahucio, cuenta que son “aproximadamente unos seis o siete años”, tiempo en el que han tratado de “demostrar” que no son okupas, “hasta llegar este momento”.

Josefina y su familia, –como ha señalado, por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, pidiendo difusión y apoyo para su caso–, denuncian que, después del fallecimiento del titular del contrato, –su marido–, inició los trámites para regularizar la vivienda y solicitar la subrogación, pero años después, tras negárselo, continúa sin contrato y se enfrenta a la pérdida de su hogar.

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Preguntada por qué les dice la Administración cuando han intentado realizar el cambio de titular del alquiler, la propia Josefina explica a Informativos Telecinco: “Al principio fue admitida; me dieron un impreso donde pedían lo que tenía que aportar. Los aporté, pero, según ellos, ha faltado algo, que es por lo que lo archivaron. Y sin decirme nada me empezaron a llamar okupa porque estoy en una casa sin contrato”, cuenta.

Por ahora, su abogada ha pedido que se pare su desahucio durante 10 días, una petición que el juez ha aceptado y que ahora está en manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.

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