Los alborotadores han quemado contenedores en el Paseo de Gracia y la Policía se ha llevado a varios jóvenes detenidos

Sindicato de Inquilinas anuncia una huelga general en noviembre: "Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral"

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas contra grupos de jóvenes que han lanzado objetos contra los agentes al final de la manifestación convocada este lunes en Barcelona por la crisis de la vivienda, que ha reunido a varios miles de personas.

La protesta, en la que han participado unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120.000, según los organizadores, ha arrancado en la plaza Urquinaona y ha transcurrido sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía.

Una vez desconvocada la marcha, sobre las 21:30 horas, la policía ha avisado a los manifestantes por megafonía de que debían desalojar la zona, pero muchos de ellos han permanecido allí y han lanzado botellas de vidrio, adoquines y otros objetos contundentes contra los agentes.

Hacia las 22:15 horas se han producido las cargas de los mossos contra los alborotadores, que han quemado contenedores en el Paseo de Gracia. La policía se ha llevado a varios jóvenes detenidos.