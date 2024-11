La patrulla violeta, el proyecto que educa a los más jóvenes en la lucha contra la violencia machista

Las cifras de la violencia machista indican la importancia de la sensibilización. También entre los jóvenes. Pero los datos muestran que muchos no reconocen que eso sea un problema. De hecho, no la reconocen o la banalizan casi un 23% de chicos, de entre 15 y 29 años, creen que la violencia de género o no existe o es "un invento ideológico". Informan en el vídeo Leticia Iglesias, Laura Sólvez y Ángeles Jiménez.