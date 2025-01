Las pantallas en menores, a examen: "El control parental no es seguro al 100%"

No hay padre o madre de menores que hoy no esté preocupado por las amenazas y daños que las pantallas conectadas a internet pueden provocar en la salud mental de sus hijos. Tanto es así que incluso los pioneros de Silicon Valley, figuras tan conocidas como Steve Jobs, Bill Gates y Chris Anderson, limitaron el acceso a la tecnología de sus hijos.

Porque, como advierte en el libro, una vez que el menor entra en internet nadie hace un filtrado de lo que va a ver porque no hay ninguna protección por el hecho de ser menor. Por ello, lo más útil es que la protección venga de los padres. “Hay que establecer e instalar sistemas eficaces de protección”.

La cuestión es que muchos menores pueden sentirse invadidos por el control de sus padres y generar un efecto controrio, y esto es algo que también se tiene que comunicar y tratar en casa. Según este anteproyecto, los menores no podrán registrarse ni acceder a redes sociales antes de los 16 años (ahora la edad fijada es de 14 años), eso permitirá a muchos padres poder usar el control parental hasta los 16 años, sin embargo, como asegura este experto en entornos digitales “el control parental no basta. Hay que evitar que el hijo se sienta juzgado, criticado o reprochado; hay que crear un clima de confianza donde haya una sinceridad bidireccional y donde se puedan explicar con racionalidad las ventajas que tienen este tipo de medidas”.

En este sentido, el doctor anima a los padres y al entorno familiar (como abuelos y abuelas) a practicar con el ejemplo, es decir, a reducir el uso de los móviles cuando estemos con los menores en espacios comunes como el comedor o la cocina. Hay muchas familias que como alternativa han creado un parking de móviles para dejarlos cuando se llega del colegio y del trabajo, desactivar notificaciones para no estar en alerta todo el tiempo, firmar contratos o limitar el uso de las pantallas.

“Es básico tener en cuenta que si los padres no dan buen ejemplo pierden toda su autoridad moral. Por tanto, el primer imprescindible paso en las ‘12 soluciones para superar los retos de las pantallas’ es el buen ejemplo de los padres. Este buen ejemplo no significa que tengan que ser 'perfectos', pero sí que sus hijos perciban día a día que papá y mamá luchan seriamente por controlar el teléfono móvil y que no sea el teléfono móvil quien les controle a ellos”.