Hasta ahí llegó casi por casualidad, pero se ha instalado para quedarse. Todo surgió por una mezcla de admiración hacia ‘ 72 kilos ’, otro dibujante que apasiona a Duce, y una bravuconada con los amigos . El clásico ‘no hay…’ terminó convirtiéndose en un grupo de colegas preparando un Ironman (sin tener siquiera bicicletas) y una idea rondando la cabeza de Sergio. “Con dos amigos, en plan de broma, decidimos apuntarnos a un Ironman sin haber entrenado. Fue pura inconsciencia y no se lo recomendaría a nadie , pero a mí me sirvió para escribir un libro contándolo -‘Yo, runner’, que ahora da nombre a su perfil en redes- a través de mis dibujos, inspirándome en el de Juanjo Sáez , ‘El arte: conversaciones con mi madre’”.

Después de aquella doble aventura tanto deportiva como literaria, a Sergio le comenzó a rondar la cabeza la idea de encontrar otro escaparate para transmitir sus ideas , cada vez más enfocadas hacia el mundo de la educación y menos centradas en el deporte. Y encontró el inagotable espacio de Instagram, donde disfruta publicando sus viñetas y generando debates no siempre buscados.

Sin duda, el elemento más particular de las viñetas de Sergio Duce son las sombras con las que envíasu mensaje. Estas no son simples acompañantes de los personajes, sino que representan una segunda realidad, una mirada a lo que ocurre en la imaginación o en el subconsciente. "La idea de las sombras no es original mía", reconoce Sergio.