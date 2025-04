¿Cómo pueden afectar los castigos al cerebro de los niños?

En este tipo de crianza son valores fundamentales la confianza, la seguridad en uno mismo o la autoestima . En ella, en la medida de lo posible, se educa sin castigos , pero esto no significa que no haya consecuencias. En este caso, hay que diferenciar entre consecuencia y castigo.

Lo primero que hay que entender es que los castigos no deben hacerse a la ligera. Este acto puede tener diferentes consecuencias en el cerebro de un niño. Tradicionalmente, siempre se ha creído que se debe castigar a los niños en su infancia cuando no hacen algo bien, ya que si no se hace esto no se educan, manipulan a los padres y hacen lo que quieren. Estas creencias están muy lejos de la realidad.