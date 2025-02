¿Alguna vez te has sentido sola o solo en compañía de tu familia? ¿Crees que eres mala hija o hijo porque necesitas distanciarte de ellos? ¿Cambias cuando estás en su compañía y vuelves a ser esa niña que buscaba su aprobación? En ese caso, quizá esté sobrevolando sobre ti la idea de que hagas lo que hagas nunca serás suficiente para tus padres o hermanos. Esto es lo que sugiere la psicóloga Nataxa Ruzafa en su nuevo libro '¿Cuándo seré suficiente?' (editorial Molino), una guía con la que la autora invita a reflexionar sobre la relación con nuestros referentes familiares y su impacto en nuestra vida adulta. Charlamos con ella para comprender qué hay detrás de la sensación de no sentirnos suficientes y qué podemos hacer cuando ya de adultos no nos hace bien la compañía o relación con nuestros padres, algo que para muchos resulta un tabú y un sentimiento de culpa enorme.