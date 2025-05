Un año no es nada en la vida de una persona

Ante esto también conviene estar concienciados: puede pasar , y el principal consejo de los orientadores es que hay que ayudar a desdramatizar la sensación de fracaso, sobre todo por una cuestión práctica: se debe planificar adecuadamente la estrategia a seguir después. Así que no desesperes y sigue estos consejos de algunos expertos consultados:

-Desdramatiza: no es un año perdido. La experta Beatriz Bonet, de Unidad de Orientación de la Jauma I de Castellón (UJI) advierte que “en la mayoría de los casos, ese deseo de dejar la carrera lo viven como un error que no debieron cometer y hacen un drama de ello” y en el caso de que hayan recalado en la carrera obligados por sus padres, “el drama es aún mayor”. Hazle saber que “un año no es nada en la vida de una persona”.