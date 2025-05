María Rodríguez, sexóloga, ha publicado una guía constructiva con herramientas prácticas para gestionar el tema en familia

Según su experiencia, la mejor manera de abordar una conversación sobre pornografía con los hijos debe ser desde la escucha

¿Hablar de pornografía con mis hijos? ¿Cómo y cuándo se debe hacer? Quizá muchos padres se han hecho esta pregunta al leer este titular. La mayoría se sienten abrumados ante un peligro inesperado que acaba de aparecer en sus vidas y que no hace más que complicarlo todo. La pornografía es un problema real que afecta a los niños de entre 12 y 15 años, que son las primeras edades de consumo. Y sí, ha venido para quedarse, como advierten la mayoría de expertos y expertas en la materia. Sin embargo, hay herramientas para poder enfrentarse a ella, y una de las principales es la educación sexual.

Eso mismo asegura la sexóloga y doctora en Género y Diversidad María Rodríguez, que acaba de publicar 'Por no educar' (editorial Vergara), una guía con herramientas enfocadas a padres y madres que desean abordar esta problemática desde una perspectiva más constructiva y sin miedo. Porque, como explica esta experta que imparte talleres en colegios desde hace años, la pornografía crea mucha alarma y miedo entre los progenitores.

Cómo hablar de pornografía con nuestros hijos

"La actitud que no fomenta el diálogo o de castigo, probablemente no va a permitir que se comuniquen. Lo que vemos es que muchos jóvenes de 12 años consumen pornografía pero no lo cuentan en casa y los padres lo no saben. Pero hay que ver qué mensaje estamos transmitiendo para que no cuenten nada. El mensaje es claro: se puede hablar de sexualidad y se puede hablar de pornografía. Si juzgamos, castigamos, no vamos a poder fomentar la comunicación y que nos cuenten cómo se sienten y qué dudas tienen cuando ven este tipo de contenidos".

María aconseja hablar desde bien pequeños de sexualidad. Esto significa hablar de relaciones, emociones, afectos, es decir, ampliar el mapa. "Desde bien pequeños ya se puede empezar a hablar de sexualidad, pero es verdad que si la primera conversación que tenemos es sobre porno, quizá sea muy contradictorio para ellos. Le estamos dando más valor y presencia. Debería estar incorporado en nuestras conversaciones. ¿Cuándo empezamos a hablar sobre pornografía? Si hemos trabajado hablar previamente de sexualidad, estaría bien que nos adelantáramos a su consumo", subraya en una entrevista a Informativos Telecinco.

Hay que ver qué preguntas hacemos, tampoco nos podemos convertir en policías con interrogatorios que no fomenten el diálogo, y también es preferible que sea en la intimidad, no de cualquier manera. "¿Y cómo introducimos el tema? Una buena opción es hablar con naturalidad y en primera persona. Por ejemplo, "No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí me salta publicidad de pornografía todo el rato cuando navego por internet..."; o también podemos usar frases que traten de normalizar y desculpabilizar la situación, como "Ya sé que hoy en día es casi imposible no acabar accediendo a porno...". Hay que esperar a la respuesta, y si vemos que no tiene un efecto positivo, actuar desde la calma y probarlo en otro momento.

Como señala, María, lo importante es cultivar el espíritu crítico en los jóvenes, para que ellos mismos sepan distinguir que lo que ven no es real. "Lo peligroso es la ignorancia, tenemos que conseguir que los filtros no estén tanto en los dispositivos sino en sus cabezas. La educación sexual será la que nos ayude a tener una mirada crítica, al final, nos guste más o menos a las personas adultas, queramos proteger más o menos, les va a acabar llegando. Los filtros los tienen que tener ellos, tenemos que fomentar la mirada crítica y saber cómo acompañamos".

Vemos prácticas de riego con roles de género muy estereotipados, donde ellos aparecen muy dominantes y ellas como sujetos pasivos que están al servicio masculino

Lo que consumen los menores de hoy

¿Cuál es el tipo de pornografía que consumen los menores de edad? ¿Estamos poniendo una visión más adultocentrista en este sentido? "Hay que saber qué están diciendo cuando dicen que han visto porno. Hay una imagen muy distorsionada. Quizá les ha llegado un sticker y para ellos ya es un primer contacto", explica esta sexóloga que habitualmente está en contacto con jóvenes en las escuelas. Por eso, advierte que hay que hablar con ellos para brindarles la información sobre lo que están viendo, ya que tienen muchas dudas. En las generaciones anteriores, se enfrentaban a embarazos no deseados o transmisión de enfermedades sexuales, pero en estas, en concreto, el abanico incluye las redes sociales y las nuevas tecnologías. "Quizá no han tenido relaciones sexuales pero sí se han estado enviando fotos. Necesitan educación sexual, la están pidiendo, ya que no tienen muchas respuestas porque las familias no saben muy bien cómo hacerlo".

Sobre el tipo de pornografía que consumen, y ella enfatiza que quizá sería más coherente subrayar que un consumo habitual empieza sobre los 15 y 16 años, es un tipo de pornografía muy concreta. "La hegemónica es la gratuita, pero tiene un modelo muy concreto, muy genital, muy finalista. Además se exagera la realidad, los tiempos, las respuestas corporales, nos encontramos con posturas inverosímiles, todo esto genera mucho malestar. Te la da sensación de que el cuerpo no funciona como debería y afecta a la autoestima corporal. También vemos prácticas de riego, casi nunca vemos la protección en estas ficciones, con roles de género muy estereotipados, donde ellos aparecen muy dominantes y ellas como sujetos pasivos que están al servicio masculino", añade.

Se trata, por lo tanto, de imágenes misóginas, donde se reproduce una violencia hacia la mujer con relaciones muy descontextualizadas. "A todo el mundo le apetece todo el tiempo y esto hace que el consentimiento se represente de una forma problemática. Hay una falsa sensación de que no es necesario, y si un personaje muestra alguna negativa, vemos como finalmente acaba excitado y acaba gozando de la experiencia. El mensaje es que los 'nos' son 'síes'. Se necesita una base para que puedan entender todas estas narrativas".

