Qué tan recomendable es tomarse un año sabático si no te da la nota de corte: "No es un fracaso a largo plazo"

Aunque los exámenes de la PAU hayan terminado en la mayoría de las comunidades autónomas - acaban de arrancar los exámenes en Cataluña- los estudiantes todavía no pueden relajarse. Éste es, de hecho, "uno de los veranos más estresantes para los alumnos de segundo de bachillerato", tal y como apunta la periodista Kini López, autora del libro Cómo estudiar lo que quieres aunque no te de la nota. En contra de lo que se pueda pensar, con la finalización de la PAU no empieza un largo periodo de descanso hasta que comience, por fin, su primer año de universidad.

Ahora, los alumnos examinados tendrán que consultar sus resultados, comprobar si les llega o no la nota de corte para estudiar la carrera que desean y hacer la solicitud en la universidad o universidades pertinentes (se puede hacer una solicitud por cada CCAA). A partir de ahí, tendrán que esperar hasta que salgan las plazas y decidir si se mantienen o no en las listas de espera. Para aliviar el "agobio" que todo este proceso supone, Kini López no sólo informa en su libro de cómo acceder a la carrera universitaria aunque no te de la nota de corte, sino que, en una entrevista con la web de Informativos Telecinco, también transmite calma sobre la admisión:

Confirma que te quieres quedar en la lista de espera

"No pasa nada si no se consigue la plaza en la universidad a la primera. Lo que hay que saber es cómo manejar las listas de espera, cosa que nadie te dice ni te enseña. Hace años, yo misma hice la prescripción en varias universidades, porque se puede hacer una por cada comunidad autónoma. Solicité plaza en Madrid - que era donde quería estudiar yo - y en Sevilla - que era donde querían que estudiara mis padre-s. Me aceptaron en las dos y, al final, renuncié a la plaza de la universidad de Sevilla, por lo que quedó libre a partir de ese momento y pasó al siguiente en la lista de espera. Y como yo, hay muchos alumnos que hacen varias solicitudes y cuyas plazas acaban liberándose. Sólo hay que estar muy pendiente y confirmar que te quieres quedar en la lista", subraya la autora.

Kini López insiste en la idea de que "no hay que tirar la toalla" ni dejar que la presión de las notas de corte sobrepasen a los alumnos. En el caso de que, definitivamente no obtengamos la calificación suficiente o no seamos admitidos en la universidad deseada, podemos solicitar plaza en otra universidad, siempre que hayamos hecho previamente un ranking con nuestras preferencias. "El proceso es muy rápido y conozco casos de estudiantes que han tenido que solicitar plaza deprisa y corriendo en otra universidad, con toda la documentación que eso conlleva. Además, los exámenes de la PAU no se hacen al mismo tiempo en todas las comunidades y la publicación de las notas y plazos, a veces, no se ajustan, así que hay que tenerlo todo muy claro", ha recalcado.

Para ello, en su libro, enumera todos los pasos que hay que dar para elaborar una lista con las opciones de cada estudiante, teniendo en cuenta factores importantes a la hora de elegir una facultad como la situación geográfica, el prestigio de la universidad, el coste o las salidas profesionales y de proyección personal que tiene la carrera (o carreras) que se estén valorando.