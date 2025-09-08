Silvia Asiain 08 SEP 2025 - 15:40h.

En los últimos cinco años el dinero que se dedica en nuestro país a Educación tanto pública como concertada ha aumentado más de un 30% aunque el reparto es muy desigual. Hablamos de 12.650 millones más dedicados a educación, pero repartidos de manera muy diferente dependiendo del lugar donde se estudie.

De media, en España se destinan 1.126 euros por habitante al año, pero hay 7 comunidades, que se quedan por debajo de esa cantidad y hay una diferencia de casi 700 euros entre la comunidad que más dinero destina y la que menos.

¿Quiénes son los que más presupuesto destinan a los estudios ? Los vascos, que dedican 1.608 euros por habitante al año. En el otro extremo está la Comunidad de Madrid donde se dedican al año 910 euros por persona.

Según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en el que se recogen datos de 2024, el gasto por habitante en la región madrileña fue el más bajo de todas las autonomías, con 910 euros. Asturias y Cataluña son las otras dos autonomías con un gasto más bajo, aunque por encima de los 1.000 euros, mientras que la media nacional fue de 1.126 euros.

En comparación con 2019, se ha producido un incremento de 175 euros, el segundo más bajo, solo por delante de Galicia. Esto supone un aumento del 28% entre ambos años.

Tal inversión, sin embargo, supone un 20% del presupuesto total, lo que sitúa a la Comunidad de Madrid como la séptima mejor y con una cifra igual a la media nacional.

El curso escolar ha comenzado con 255.137 docentes menos con respecto a cómo concluyo el anterior debido a los "ceses masivos" en verano (55.569 en junio, 123.699 en julio y 75.869 en agosto), y con una temporalidad que ronda el 30 por ciento, según datos de la Seguridad Social recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato ha advertido de que la escuela pública abre este lunes sus puertas "con los mismos problemas de todos los años". En concreto, ha denunciado "la alta temporalidad, ratios elevadas, déficit de plantilla, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores".

Para CSIF, otro problema adicional es el "exceso de carga burocrática" que los docentes tienen que asumir por la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), lo que, a su juicio, "hace que maestros y profesores estén más pendientes del papeleo que de atender a los alumnos".

CSIF exige un pacto educativo que "aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema", mejorar la inversión educativa hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB, aprobar el Estatuto Docente, un aumento de retribuciones y la reducción de ratios y horario lectivo, entre otras mejoras.

En este sentido, espera que la reunión con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del próximo día 23 sobre el Estatuto Docente sirva para avanzar en la mejora de las condiciones del profesorado.