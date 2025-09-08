Redacción Cataluña 08 SEP 2025 - 14:07h.

Los profesores critican la pérdida de un 25% de su poder adquisitivo en los últimos años y piden más recursos para la docencia

La vuelta al cole en Cataluña: arranca un curso marcado por el veto a los móviles, con más docentes y ratios más bajas

BarcelonaMás de un millón y medio de alumnos vuelven a partir de este lunes a las aulas de Cataluña en un inicio de curso escolar 2025/2026 que ha estado marcado por la protesta de los docentes en diferentes puntos del territorio. Una huelga convocada por los sindicatos mayoritarios en educación, que sostienen que durante los últimos años han perdido un 25% de su poder adquisitivo.

La jornada de protestas ha empezado con el despliegue de pancartas reivindicativas en 14 puntos de Cataluña por parte del sindicato USTEC, que ha lamentado que los salarios del personal educativo están desactualizados, según ha explicado su portavoz Iolanda Segura, quien ha cifrado en un 25% la pérdida de poder adquisitivo, una cifra que define de "vergonzosa" y que reclama que se revierta, así como también exige la reclasificación del personal de atención educativa (PAE).

La portavoz de USTEC también ha pedido mejoras en las condiciones laborales: "Nadie duda de que la educación es fundamental para el progreso de un país. Nadie duda de la importancia de nuestra labor, pero, en cambio, a la hora de hablar de mejoras en las condiciones laborales, aquí parece que todo el mundo mira hacia otro lado y no es aceptable".

El sindicato también ha criticado las adjudicaciones "totalmente accidentadas" de este verano, como consecuencia de una mala práctica por parte de un miembro de la Administración, aunque señala que hace años que se producen irregularidades; y vuelve a insistir en la necesidad de derogar el decreto de plantillas.

Otras de las reclamaciones es la falta de recursos para poder "atender a todo el alumnado en su complejidad", por lo que han reclamado más profesionales educativos para garantizar la escuela inclusiva: "Cada vez hay más alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y si este alumnado no tiene los recursos para tener la igualdad de condiciones que el resto de compañeros, eso revertirá cualitativamente tanto en ellos como en el resto de alumnos".

'Marcha fúnebre' en Barcelona

Bajo el lema "Dignifiquemos la educación, arriba los salarios abajo las ratios", han asegurado que las movilizaciones seguirán a lo largo del curso si no se atienden sus reivindicaciones. Unas protestas que a las 12:00 horas han seguido frente a la sede del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña con 250 docentes presentes.

Los manifestantes han escenificado con un esqueleto y una procesión por la calle con una marcha fúnebre como fondo y la 'muerte' de las condiciones laborales del personal laboral docente.