Un estudio revela que mantener un hijo cuesta 335.000 euros, un 60% más que hace 20 años

Los riesgos del uso excesivo de las pantallas en la vuelta al cole: hiperactividad, falta de sueño o de concentración

Muchos padres están desde este lunes tranquilos con la vuelta al cole porque no es fácil compaginar el trabajo con las vacaciones de verano. Sin embargo, otros contienen la respiración ante el coste del curso escolar: 500 euros de media por niño, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Muchas familias tienen que hacer verdaderos malabarismos para superar la cuesta de septiembre.

Cada vez sale más caro mantener a un hijo hasta que se va de casa. Ahora cuesta un 60% más que hace 20 años, mientras los sueldos se mantienen estancados.

Isabel prepara el inicio de curso de sus tres hijos, dos de infantil y un adolescente de 15 años. Ella destaca que cuando su hijo mayor era pequeño el dinero de la vuelta al cole le cundía más.

La economía de la familia de Isabel se resiente. Ella tiene dos trabajos, que le permiten conciliar y que sus hijos coman en casa para ahorrar el gasto del comedor. Su pareja, señala, trabaja como autónomo todo el día.

Según el dato de la OCU, el gasto escolar medio a lo largo de este año en España será de 2.390 euros, un 2% más que el año pasado, con diferencias notables según la tipología de colegio y no solo por las cuotas que cobran los concertados, sino también por los libros de texto, que cuestan más baratos en los centros públicos que en los privados.

Muchos padres denuncian que tienen que comprar tablets y libros de texto y que a final de curso estos están sin usar, explica Ileana Izverniceau, directora de comunicación de la OCU.

Un estudio de la financiera Raisins asegura que mantener a un hijo desde el nacimiento hasta su emancipación cuesta ya más de 335.000 euros, mucho más que hace 20 años y no solo por la inflación sino también por los cambios en los hábitos de vida, por ejemplo, ha cambiado cómo conciliamos ahora.

La conciliación y los sueldos hacen cada vez más complicada la cuesta de enero y decidirse a tener hijos.

Material de segunda mano

Ante este contexto, cada vez son más las familias que recurren al material de segunda mano, según los portales especializados, y el 54% de ellas lo han hecho ya o se lo están planteando.

De hecho, al 89% de las familias les preocupa el aumento de precios y un 77% de ellas admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico, según un estudio realizado por el portal de compra/venta 'milanuncios'.

Esto justifica, según Wallapop, que "el año pasado en los meses de julio a septiembre, la demanda de material escolar como libros o uniformes se incrementó un 111% y se espera que este año la tendencia siga la misma línea".

Mientras, cerca del 60% de las familias que compran material escolar reutilizado valora como motivación principal el ahorro económico, seguido de dar una segunda vida al producto (38%).

La percepción generalizada de las familias y estudiantes en los últimos años es que el coste del material escolar no deja de aumentar: el 96% considera que el precio del material escolar es excesivamente caro y el 84% cree que los precios están subiendo, especialmente en los últimos 2 años.

De acuerdo con las previsiones de Wallapop, los productos más buscados en segunda mano para la vuelta al cole son los libros de texto (44%) y material electrónico como las tablets y las calculadoras (15%), seguido de ropa o los uniformes escolares (11%) y mochilas (10%).

De esta forma, las familias españolas calculan que comprando este tipo de material reutilizado ahorran de media unos 60 euros por alumno.

Ya en septiembre del año pasado, la demanda de estos productos experimentó un notable incremento: el interés por las calculadoras aumentó un 193%, los libros de texto un 132%, los uniformes escolares un 70%, y otros materiales escolares un 50%.

Consejos para afrontar la cuesta de septiembre

La OCU ha hecho públicos una serie de consejos para afrontar la vuelta al 'cole' y reducir gastos, como hacer una lista con lo que ya se tiene en casa. "Nuevo curso no significa que todo deba ser nuevo: si la mochila o el estuche siguen en buen estado, no hay necesidad de comprar otro".

Otro de los consejos pasa por adelantar las compras a agosto al haber más ofertas e ir a efectuar las compras sin los niños para evitar que se "encaprichen" de artículos de marca.

Otra opción es el consumo colaborativo que favorece el intercambio de ropa, libros y material escolar, así como consultar los programas de libros gratuitos y para las lecturas recomendadas recurrir a bibliotecas públicas. Finalmente, si es necesario una tablet y ordenador portátil, comparar modelos y precios en distintos comercios.