El inicio del curso trae consigo el debut de jóvenes docentes que afrontan su primera experiencia en las aulas

Algunos incluso asumen cargos de responsabilidad con el reto de acompañar y motivar a los más pequeños

Todos recordamos a ese profesor que marcó nuestra infancia y que, de alguna manera, influyó en nuestra vida. En esta vuelta al cole, muchos docentes debutan por primera vez al otro lado del pupitre y lo hacen cargados de ilusión.

Los niños crecen, el calendario avanza y las rutinas regresan para todos. "Con unas ganas tremendas de empezar y que pasen bien aquí estos chiquillos", asegura un profesor joven en su primer día.

Nuevas miradas desde el aula

En colegios recién estrenados o en centros con larga trayectoria, los debutantes coinciden en la emoción. "Guau, sí, aparte un cole tan nuevo. Con mucha ilusión la verdad", afirma una profesora. "Es como ir de frente sin frenos, o sea, tenemos unas ganas tremendas", añade Raúl, de 24 años, que deja atrás su etapa de estudiante para guiar ahora a los más pequeños.

Historias de esfuerzo y recompensa

Carlota, de 27, recuerda su camino: "Han sido unos años, la verdad, bastante durillos, digamos". Ahora, cada niño de su clase le da sentido al esfuerzo de los últimos años.

Un reto también en la dirección

El estreno no solo afecta a los profesores recién titulados. Yolanda inicia su primer curso como directora y tiene claro su objetivo: "Sobretodo hacer que los niños estén muy felices y las familias también". Una meta que, asegura, es la base para sacar un sobresaliente colectivo este curso.