La vuelta al cole no ha sido fácil para muchos niños, sobre todos los que se enfrentan al aula por primera vez. La mayoría, sin embargo, aunque tenían ganas del reencuentro con sus amigos y compañeros de clase, pensaban más en seguir disfrutando de sus días libres. Después de casi tres meses de vacaciones, también vuelven las reglas y normas de orden y disciplina. Las madres y padres eran los que más esperaban este lunes y que todo volviera a ser como antes del verano: "Creo que yo tenía muchas más ganas de que empezaran que ellos". La información del periodista José Díaz Pando.

Entre los peques las sensaciones eran agridulces. Había resignación y pocas ganas de volver. Algunos que al ser preguntados respondían con la sinceridad de los niños: "No, me quedaría en la playa". Otro, es más preciso y aclara que "de volver no tenía ganas", pero sí "de ver a mis compañeros".

Los padres sí que tenían deseos y mucho más que sus hijos de que todo volviera a la normalidad en casa, con los horarios para ir a la cama y de recuperar las rutinas. Una madre nos confirma con todas las letras: "Creo que yo tenía muchas más ganas de que empezaran que ellos", mientras otra, lo disimula y asegura que "ellos lo necesitan, necesitan la rutina, ver a los amigos",

Una decena de comunidades han empezado este lunes las clases y para los niños es un gran evento este reencuentro con sus amigos. "Durante el verano no me he comunicado con ellos porque no tengo móvil y no sabía nada de ellos y está bien el reencuentro para verlos de nuevo".

El nuevo curso que comienza está marcado por el veto a los teléfonos móviles en las aulas de casi todas las regiones. Madrid los prohíbe en Infantil en Primaria y Cataluña va más allá limitando el uso de estos dispositivos hasta la ESO. En este colegio de Barcelona, que Informativos Telecinco ha visitado, hay que dejarlos guardados en una caja al llegar a clase.

Júlia Torras, alumna de segundo de la ESO de la Escuela Sadako ha contado cómo es esta nueva experiencia: "Dejas el móvil, te sientas en clase y ya desconectas hasta que te vas". Para el profesor Xavi Toledano, de esta misma escuela esta medida es positiva para la formación y el aprendizaje de los estudiantes. "Es necesario que haya momentos durante el día donde estén desconectados de las plataformas y que estén centrados en socializar y aprender".

La comunidad educativa coincide: cuando más lejos estén los móviles de las aulas... mejor rendimiento académico tienen los alumnos.