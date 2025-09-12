Doña Letizia ha presidido el inicio del curso escolar del CEIP 'Entresotos', en Rincón de Soto, que acaba de ser inaugurado

'Ama, ama, ama y ensancha el alma' ha sido la canción elegida por los alumnos de un CEIP de Rincón (La Rioja) para recibir a la Reina Letizia. Con unos hermosos acordes de violín, estos pequeños estudiantes han hecho una versión de una de las más míticas canciones de 'El Robe', como se aprecia en el fragmento emitido en el informativo. "Las palabras de amor de mi garganta...", han cantando los alumnos, mientras la reina les escuchaba, sentada en la mesa de la 'señorita'.

Doña Letizia ha presidido así la apertura del curso escolar 2025/2026 en el CEIP 'Entresotos', recientemente inaugurado, en Rincón de Soto. Tras ser recibida por las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, Doña Letizia ha entrado al colegio por la puerta principal donde se agolpaban numerosos vecinos que han querido verla de cerca ya que, como muchos han comentado, "no todos los días podemos ver aquí a alguien de la Casa Real".

Letizia fomenta el hábito de la lectura

Tras su parada ante la placa de inauguración del curso escolar 2025-2026, Letizia ha visitado un aula de Infantil. Allí, junto a una veintena de alumnos de 4 años ha podido ver una actividad de Robótica con 'Bee bot', ya que el centro participa en un programa destinado a desarrollar el pensamiento computación y lógico del alumnado. Después, ha pasado por la biblioteca, donde le han entregado algunos libros escritos por antiguos alumnos del centro. Ella también se ha interesado mucho por las lecturas que suelen escoger los pequeños.

Finalmente, ha participado en la zona del comedor con 16 niños de tercero de Primaria y voluntarios (abuelos y antiguos alumnos) en actividades colaborativas. Precisamente allí, la Reina Letizia ha querido hacer hincapié en la importancia de la lectura y animar a todos a que sigan fomentando este hábito. Como era de esperar, en la hora del recreo, se ha convertido en el centro de todas las miradas y los alumnos han aprovechado para saludarla y llenarla de abrazos espontáneos.