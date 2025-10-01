Un informe de CICAE refleja que en Cataluña, País Vasco y Madrid, el 100% de los colegios realizan estos cobros

El 83% de los colegios concertados cobra cuota, obligatoria en el 69% de los casos.

Compartir







¿Es realmente obligatorio pagar las famosas cuotas en los centros concertados? La realidad muestra que en Cataluña, País Vasco y Madrid el 100% de los colegios realizan estos cobros. El informe de CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes – Círculo de Calidad Educativa) no deja lugar a dudas.

Eso de los pagos voluntarios es un mantra, la realidad es que el 83 % de los colegios visitados para realizar este informe cobra una cuota base educativa a las familias. Más aún, en el 69 % de los casos no existe voluntariedad por parte de las familias en el pago. Y lo que es más grave. El informe detecta que un 11 % de niños sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, porcentaje que se eleva al 29 % de los centros visitados en la Comunidad de Madrid.

Pero ¿por qué pagan los padres? Las respuestas son variadas y van desde el deseo de que los niños no sean excluidos del resto, -"pueden irse a un aula aparte, entrar una hora antes o salir una hora antes, en otros casos tendría que irse del centro a medio día o podría acabar en el patio o irse directamente a casa"-, o a una razón estrictamente económica. "De lo contrario se debe pagar el servicio de custodia", o "puedes no pagar la cuota y pagar por los servicios independientes, pero esto obviamente sale mucho más caro".

También, no puede obviarse, hay una razón educativa. "De no pagar la cuota el alumno no podría asistir a una serie de actividades complementarias para desarrollar todo el proyecto educativo del centro”, por lo que el "niño perdería bastante nivel".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En algunos centros se es claro. “El nombre de aportación voluntaria solamente es un nombre porque es obligatoria. Se dan muchas clases extras y servicios y hay que pagarlas”. Los padres "no conciben el no pagar la cuota puesto que al elegir este centro está eligiendo su modelo educativo", por lo que "no hay posibilidad de no pagar la cuota porque se utiliza para tener servicios adicionales, no actividades", se detalla en el informe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estas son algunas de las explicaciones de los centros concertados y de los padres para pagar cuotas educativas vulnerando el derecho de las familias a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El estudio refleja, de forma objetiva y documentada, las explicaciones que los colegios concertados ofrecen a las familias durante el proceso de información, recogiendo las justificaciones del cobro, la obligatoriedad de las tarifas, las consecuencias en caso de no pagarlas y la documentación que entregan.

"La administración está permitiendo que se cobre"

Elena Cid, directora general de CICAE, explica la realidad de los colegios concertados en España hoy a raíz del informe. “Tras diez años de investigación e informes, creo que se puede concluir, sin equivocarnos, que existen muchos tipos de escuelas concertadas dentro de la concertada, con buenas y malas prácticas. El modelo de conciertos educativos se está desvirtuando, pues en su origen no había interés lucrativo, ni entidades titulares mercantiles. Ahora, muchos colegios cobran cuotas obligatorias a las familias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar. Nos preocupa especialmente la inacción de las administraciones con la entrada de fondos de inversión en la educación sostenida con fondos públicos”.

"La administración está permitiendo que se cobre por conceptos que no están recogidos en la ley", afirma Cid que echa en falta con toda esta problemática a la inspección educativa: "No vemos movimientos en la inspección, creo que está atada o no tiene recursos".

La directora de proyectos de Garlic B2B, Amparo Núñez, explica que "hay una deficiencia en la comunicación y la transparencia de los costes y de los derechos de las familias que se acercan a los colegios". En este sentido, ha denunciado que ha tenido que realizar "hasta cinco intentos" para conseguir que los centros les proporcionaran información sobre los costes. "El 25% no entrega hoja de precio a las familias", ha lamentado.

Radiografía de las cuotas de la escuela concertada

No todos los centros concertados actúan de la misma forma. Los centros de titularidad mercantil son los que imponen las cuotas más elevadas, con una media de 114 €/mes. Por el contrario, las congregaciones religiosas registran las aportaciones más bajas, con una media de 74,43 €/mes. Las sociedades anónimas, cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada concentran los mayores casos de obligatoriedad y exclusión, alcanzando en el caso de las sociedades anónimas hasta un 88 %.

Cataluña, la que más cobra a las familias

El informe señala que un año más, Cataluña lidera la cuota máxima que se cobra a las familias y más concretamente el St Paul's School, que cobra 1.100 euros/mes por alumno y 11.000 al año. Le sigue la Comunidad de Madrid, donde la investigación ha destacado que en las cuotas existe una media creciente que alcanza los 135,9 euros/mes.

Cataluña registra un incremento de precios acumulado en los últimos 3 años del 23,4% y en Madrid este incremento es del 16%. Las familias que pagan las cifras más altas son las catalanas y las madrileñas, con medias anuales de 2.197 y 1.359 euros, respectivamente. Y cada año pagan más: el incremento respecto al curso anterior fue de 420 euros en Cataluña y de 102 en Madrid.

El informe señala que todos los colegios visitados en la Comunidad de Madrid (101), Cataluña (71) y País Vasco (20) cobran cuotas fijas. La voluntariedad para pagar las cuotas existentes es más real en Aragón (94%) y Andalucía (83%).

Sin embargo, la obligatoriedad es un rasgo muy marcado en Cataluña y el País Vasco, con datos del 96 % y 90 % respectivamente, donde predomina la denominación de 'cuota'. En promedio (7.21), hay una presión moderada alta para el cobro de cuotas que deberían ser voluntarias. Un elemento que muestra una tendencia general al alza.

De los colegios que cobran cuota, el 59% de los colegios no mencionan en la entrevista la voluntariedad de su pago. Y de estos, solo el 15% lo refleja en la documentación que aporta. Así que ahí está el dilema de los padres. Pagar para que su hijo sea uno más y se forme mejor, o no hacerlo y que quede excluido y a la cola respecto al resto.

Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) siempre han salido al paso de este tipo de informes en los que se habla de las cuotas señalando que "todas las contribuciones económicas de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto" y apuntando que “la regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben”.