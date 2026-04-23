Catherine L'Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, advierte sobre el uso de pantallas en los colegios

Los médicos alertan de los peligros por la sobreexposición a las pantallas de los niños

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La doctora en Educación y Psicología Catherine L'Ecuyer ha propuesto durante una intervención en el Parlament prohibir las pantallas en los centros educativos para los menores de seis años ya que, a su juicio, "no existe ningún beneficio en su uso" en educación.

Según ha asegurado este jueves L'Ecuyer durante la Comisión no permanente de estudio y reflexión del impacto de la digitalización en la educación, las evidencias científicas apuntan a que las pantallas no corresponden a la manera natural en la que los niños aprenden. Los daños que pueden producir a los niños en su normal desarrollo son muy arriesgados, especialmente en el caso de los niños que comienzan a utilizar este tipo de dispositivos a edades más tempranas.

Además, ha pedido que se prohíban los patrocinios de las empresas tecnológicas tanto a centros como a proyectos educativos, ya que, según la doctora, introducen la tecnología en las aulas para su beneficio económico. "Las tecnologías deberían ser tratadas como un tema de salud pública", ha añadido.

Aumenta el consumo de pantallas entre los más pequeños

Pese a las advertencias de los expertos y los múltiples estudios, continúa siendo demasiado habitual ver cómo los más pequeños permanecen 'pegados a las pantallas', absortos tras dejarles un móvil o una tableta entre sus manos; una práctica extendida ante la cual múltiples profesionales no se cansan de alertar. Aseguran que, especialmente en los niños de tres a cinco años, el exceso supone un peligro para el desarrollo de su cerebro.

Neurólogos, psiquiatras, psicólogos y pediatras han advertido del "daño" que producen las pantallas en la infancia y la adolescencia y han recomendado cero horas de móvil, tablet y televisión para los menores de seis años, y una hora como máximo tutelada para los niños de seis a 12 años. A pesar de las continuas de los expertos sigue aumentando el consumo de pantallas entre los más pequeños.