Fernando Concheiro 08 SEP 2025 - 07:46h.

Algunas comunidades como Cataluña ya han prohibido el uso de móviles en los centros educativos

Más de cuatro millones de niños vuelven a las clases en 10 comunidades autónomas

Millones de niños vuelven este lunes al cole. El verano queda atrás y ya están listas las mochilas, estuches, libros... y las tablets y los ordenadores. Todo está preparado para el regreso a las aulas.

Los nervios del primer día vuelven a aflorar entre los más pequeños. Son más de cuatro millones de alumnos de 10 comunidades los que hoy vuelven a reencontrarse con su s compañeros y con la rutina. Unos están deseando, otros no tanto.

Los niños vuelven al cole en la educación infantil y primaria y con ellos el debate del uso de las pantallas. ¿Está usted a favor o en contra del uso de las nuevas tecnologías en las aulas?

Es muy diferente la tecnología que se usa en la escuela, el buen uso que se hace de ella en las aulas para el aprendizaje del uso que le damos en casa nos cuenta una profesora.

Qué problemas genera el uso excesivo de pantallas

Sin embargo, un uso excesivo de los móviles y tablets puede generar en los menores problemas de salud mental entre los jóvenes. Problemas de hiperactividad, de memoria, de sueño o falta de concentración son algunas de las consecuencias que nos señala una experta.

En Cataluña ya han prohibido los móviles en las aulas y trabajan para eliminar progresivamente las pantallas en los cursos de primaria.

Aunque los colegios siguen dando pasos hacia la digitalización, no olvidan la importancia de la educación en papel.