En los últimos diez años, las notas de corte han aumentado de forma generalizada en todas las áreas

Este aumento de las notas coincide con otro fenómeno que cada vez genera más debate: el crecimiento del las calificaciones excelentes en Bachillerato

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Mientras miles de estudiantes se enfrentan estos días a la PAU para intentar conseguir una plaza universitaria, acceder a algunas de las carreras más demandadas es hoy más difícil que nunca debido al fuerte aumento de las notas de corte. En los últimos diez años, las notas de corte han aumentado de forma generalizada en todas las áreas de conocimiento, hasta el punto de que muchas carreras exigen calificaciones que hace una década parecían excepcionales. El incremento medio ronda el punto y medio y es especialmente acusado en los grados vinculados a las ciencias y a las profesiones sanitarias.

Las titulaciones de Ciencias de la Salud siguen encabezando la lista de las más exigentes. Si en 2015 la nota media de acceso se situaba en torno al 10,16, en 2024 supera ya el 11,4. Una evolución similar han experimentado los grados de Ciencias, que han pasado de requerir un 9,66 a superar el 11 de media. También se han encarecido académicamente los estudios de Ingeniería y Arquitectura, así como los de Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades.

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Más sobresalientes y menos margen para entrar

Este aumento de las notas coincide con otro fenómeno que cada vez genera más debate: el crecimiento del número de alumnos con calificaciones excelentes en Bachillerato. En apenas una década, el porcentaje de estudiantes que terminan esta etapa con sobresaliente ha pasado del 14% al 22%, un incremento que algunos expertos relacionan con una posible inflación de las notas.

Sin embargo, las calificaciones no son el único factor que explica la escalada. Las notas de corte dependen directamente de la relación entre la oferta y la demanda. Cuando aumenta el número de estudiantes interesados en una carrera pero las plazas disponibles se mantienen prácticamente estables, la puntuación necesaria para conseguir una plaza se eleva automáticamente.

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La presión de las carreras más demandadas

El resultado es que cada vez más estudiantes se enfrentan a una fuerte competencia para acceder a determinados grados. En áreas como Medicina, Biomedicina o algunas ingenierías, unas décimas pueden marcar la diferencia entre conseguir plaza o quedarse fuera.

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Esta situación ha llevado a muchos alumnos a contemplar alternativas fuera del sistema público, especialmente en aquellas titulaciones donde la demanda supera ampliamente a la oferta. Un fenómeno que reabre el debate sobre si las universidades deben ampliar plazas en las carreras más solicitadas y sobre el papel que juegan las notas de acceso.