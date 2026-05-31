PAU 2026: qué carreras tienen las notas de corte más altas y por qué siguen subiendo

La Universidad de Sevilla tiene la nota de corte más alta de todo el país: 13,764 sobre 14 para su Doble Grado en Física y Matemáticas

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Hace diez años, solo cuatro carreras en España exigían más de un 13 sobre 14 para acceder. En el curso 2025-2026, ya son 74. El sistema universitario está registrando por segundo año consecutivo cifras récord en las notas de corte, y las causas van más allá del esfuerzo individual de los estudiantes. De este modo, el curso 2025-2026 se perfila como uno de los más exigentes para el estudiantado que aspira a acceder a los grados más prestigiosos y con mayor salida profesional.

En la cima del ranking nacional se sitúa la Universidad de Sevilla. El caso más paradigmático se encuentra en la Universidad de Sevilla, que ha establecido la nota de corte más alta de todo el país: 13,764 sobre 14 para su Doble Grado en Física y Matemáticas. Le sigue de cerca la misma titulación en la Universidad Complutense de Madrid, con una nota de 13,736.

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En Madrid el panorama es igualmente exigente. La nota más alta este curso es para el Doble Grado de Matemáticas-Física de la Universidad Complutense de Madrid, con 13,698 puntos. Le siguen Ingeniería Industrial en la Politécnica, con 13,525, y el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Autónoma de Madrid. También entran en el top 10 dobles titulaciones de Derecho y Relaciones Internacionales: Estudios Internacionales y Derecho en la Carlos III con 13,175, y Derecho-Relaciones Internacionales en la Rey Juan Carlos con 13,161.

Los dos ejes que concentran la presión

La tendencia es clara: los dobles grados de perfil STEM dominan el ranking de las carreras más exigentes. Titulaciones como el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Autónoma de Madrid o en la Politécnica de Valencia se sitúan entre el 13,3 y el 13,5, consolidando un modelo académico orientado a la alta especialización.

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Medicina, que históricamente encabezaba los rankings, mantiene su posición de privilegio pero ya no es la única reina. Las notas de corte de Medicina suelen estar por encima de 12,5 puntos en todas las universidades públicas españolas. El Doble Grado en Matemáticas y Física ha desplazado a Medicina del primer puesto en varias universidades, aunque ambas siguen siendo las titulaciones con mayor presión competitiva del sistema.

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También destacan otras titulaciones sanitarias como Fisioterapia y Ciencias del Deporte u Odontología, que superan en muchos casos el 13 sobre 14. Y otro fenómeno destacable es el auge de dobles grados que combinan las ciencias sociales con la economía y el derecho: Relaciones Internacionales y ADE o Derecho y Relaciones Internacionales en universidades como la Rey Juan Carlos o la Pablo de Olavide han alcanzado notas superiores al 13,3, impulsadas por un estudiantado que busca una formación transversal y versátil.

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Una subida del 18% desde 2016

Los datos de largo plazo revelan la magnitud del fenómeno. Las notas de corte para entrar a la universidad han aumentado un 18% desde 2016. Hasta 1.072 titulaciones universitarias han aumentado su nota de corte desde ese año. La titulación cuya nota ha aumentado más es el Doble Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de Salamanca, que ha pasado de un 5 en 2016 a un 12,61 en 2025, un aumento del 152%. La nota de corte ha disminuido en 2025 respecto a 2016 en 222 titulaciones universitarias. La que más ha bajado es la del Grado en Traducción e Interpretación.

La distribución por ramas también es reveladora. Aunque la nota media más alta de 2025 la tiene la rama de Ciencias de la Salud, con un 10,5, son las Ingenierías y Arquitecturas los ámbitos que más han aumentado su nota desde 2016 en términos porcentuales, un 28%. Por el contrario, Artes y Humanidades es la rama cuya nota de corte ha aumentado menos y también es la que menor nota media tiene en 2025, con un 6,27.

¿Por qué suben tanto?

Explicar por qué suben las notas de corte requiere separar factores que con frecuencia se confunden. El análisis más riguroso disponible sobre el fenómeno procede del Centro de Política Económica de Esade, que publicó un estudio basado en datos del Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Universidades para el período 2013-2020.

En los últimos años la nota media de la Selectividad ha aumentado de un 8,75 sobre 14 en 2015/2016 a un 10,34 en 2021/2022. Este aumento se observa en todas las comunidades autónomas. La hipótesis más frecuente en el debate público para explicar este incremento es que se trata de una subida artificial: los estudiantes cada vez saben menos y se están inflando los aprobados y sobresalientes.

Sin embargo, el análisis de Esade encuentra que al menos dos indicadores sugieren que la nota ha mejorado por una mayor competición entre los alumnos: la mejora en la fase específica, en materias optativas, explica la mayoría del aumento de la nota global de acceso, y en la fase general la subida de notas es más pronunciada en el alumnado que acude a universidades públicas con respecto a universidades privadas, lo que sugiere que el incentivo para competir tiene un efecto de estirar al alza las notas.

Pero el componente inflacionario también tiene peso. Los centros educativos, al ver que la regulación podría afectar negativamente los resultados de Selectividad de sus alumnos, pudieron optar por compensarlo con una subida de las notas de Bachillerato. Y en 2020 se tomaron medidas para compensar el cierre escolar derivado de la pandemia tanto en el expediente de Bachillerato como en las pruebas de la Selectividad, permitiendo a los alumnos descartar preguntas en todas las materias, lo que supuso la subida de medio punto en la nota final de admisión.

El resultado es un sistema en el que al comparar carreras, la que más nota pide dobla a muchas otras en cuanto a nota. La polarización del sistema universitario no es solo una cuestión de talento: es también el reflejo de qué estudios percibe el mercado como más valiosos, y de los incentivos que el propio sistema genera para escalar la nota a cualquier precio