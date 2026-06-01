PAU 2026: cómo subir nota después de la convocatoria ordinaria y cuándo hacerlo

Un primer detalle que debes saber es que las calificaciones de la fase obligatoria no caducan, y las de la fase voluntaria tienen una validez de tres cursos

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Terminar la convocatoria ordinaria de la PAU recibiendo una nota que no es suficiente para acceder a la carrera que quieres no es el fin del camino, sino que en muchos casos es el comienzo del siguiente paso. Existen cuatro vías distintas para mejorar el resultado después de los exámenes de junio, y son muchos los estudiantes que desconocen o subestiman alguna de ellas.

Vía 1: la revisión de nota, en los tres primeros días hábiles

El primer mecanismo disponible es también el que tiene unos plazos más angostos. Normalmente se tienen 3 días hábiles desde la publicación de las notas provisionales para solicitar una revisión o reclamación. Este plazo es estricto y no admite excepciones, aunque puede variar ligeramente en función de la comunidad autónoma, ampliándose hasta 5 días en algunos casos.

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Existen dos tipos de reclamación con alcance diferente. La revisión o segunda corrección implica que un segundo corrector revisa tu examen de forma independiente, sin conocer la nota del primer corrector. Si la diferencia entre ambas correcciones es mayor de 2 puntos, interviene un tercer corrector y se hace la media de las tres calificaciones. La reclamación formal, en cambio, requiere que presentes por escrito los motivos concretos por los que consideras que la corrección es incorrecta, señalando exactamente qué partes de tu examen están mal valoradas y por qué, comparando tu respuesta con los criterios de corrección oficiales.

El dato que convierte esta vía en un paso relevante es que aproximadamente el 30% de las revisiones dan pie a una subida de nota. En asignaturas como Filosofía, Historia o Lengua, en las que la corrección tiene un componente más subjetivo, el porcentaje de modificaciones suele ser incluso mayor.

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Eso sí, hay un riesgo que conviene tener en cuenta, ya que la nota puede subir, mantenerse o incluso bajar tras la revisión. En la revisión por un segundo corrector, si este te pone menos, la nota final puede ser inferior a la original. La decisión de reclamar debe, por tanto, estar basada en argumentos concretos, no en la sensación de haber merecido más.

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Una vez presentada la solicitud, la resolución suele tardar entre 5 y 10 días hábiles. Si la nota sube, se actualiza automáticamente en el sistema de preinscripción.

Vía 2: la convocatoria extraordinaria de julio

Si la revisión no produce el resultado esperado o si la nota de acceso es insuficiente para la carrera deseada, la segunda oportunidad llega pocas semanas después. La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026 en la mayoría de comunidades autónomas, excepto Cataluña, donde es en septiembre.

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No hay límite de convocatorias. Puedes presentarte tantas veces como quieras, tanto a la fase obligatoria como a la voluntaria. Siempre se conserva tu mejor nota. Esto supone que el hecho de presentarse a la extraordinaria no entrañe riesgo alguno sobre lo ya logrado.

Vía 3: presentarse de nuevo a la fase general para mejorar la nota de acceso

Para quien ya tiene la PAU aprobada de cursos anteriores y necesita más nota de acceso, existe la posibilidad de repetir la fase general completa. El alumnado que ya haya superado la PAU puede presentarse nuevamente a la fase obligatoria completa con el fin de mejorar su nota de acceso.

El funcionamiento es protector: si te presentas solo a la Fase General, tu nueva nota de admisión será 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nueva calificación de la Fase General. Esta nota solo se tendrá en cuenta si mejora la anterior.

Vía 4: la fase voluntaria para sumar hasta 4 puntos extra

La opción más potente en términos de impacto sobre la nota final es también la que más estudiantes infrautilizan. Quien ya tiene la nota de acceso que necesita, o quien quiere escalar en el ranking para entrar en carreras con nota de corte alta, puede presentarse únicamente a la fase voluntaria.

Si te presentas solo a la Fase Voluntaria, tu nueva nota de admisión se calculará como: Nota de admisión = calificación definitiva de acceso que ya tenías + a × M1 + b × M2, donde M1 y M2 son las dos mejores materias superadas de la Fase Voluntaria, y a y b son los coeficientes de ponderación (0,1 o 0,2).

Además, las notas de la fase voluntaria no tienen por qué obtenerse todas en la misma convocatoria. Puedes utilizar resultados de materias de la Fase Voluntaria de convocatorias anteriores, siempre que la Fase General esté aprobada y la nota de la Fase Voluntaria no haya caducado. Estas calificaciones son válidas durante tres cursos académicos. Puedes combinar notas nuevas con notas anteriores de la Fase Voluntaria y quedarte siempre con las dos materias que te den mejor nota de admisión.

La nota de acceso no caduca

Hay un detalle que cambia completamente la perspectiva para quien no logra su nota en el primer intento: las calificaciones de la fase obligatoria no caducan. Las calificaciones de la fase voluntaria tendrán validez para los tres cursos siguientes a la realización de los exámenes.

Esto significa que la PAU aprobada en 2026 mantiene su validez de acceso indefinidamente, y que las asignaturas voluntarias superadas en 2026 podrán seguir sumando en las preinscripciones de 2027 y 2028. El sistema, por tanto, no castiga el tiempo: lo que penaliza es la inacción.