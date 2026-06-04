El Centro Universitario Beato Luis Belda, de la Universidad CEU San Pablo, impartirá Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología

Las nuevas instalaciones apuestan por una formación práctica vinculada a hospitales y entidades del sector sanitario

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Palma de Mallorca cuenta desde este curso con un nuevo centro universitario especializado en ciencias de la salud. El Centro Universitario Beato Luis Belda, impulsado por la Universidad CEU San Pablo, inicia su actividad con el objetivo de ampliar la oferta académica en las Islas Baleares y contribuir a la formación de futuros profesionales sanitarios.

La inauguración institucional ha contado con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acompañada por representantes del ámbito académico, sanitario y social. Durante el acto, la presidenta destacó la importancia de reforzar la formación universitaria en un ámbito estratégico para la sociedad como es el sanitario.

Una respuesta a la demanda de profesionales sanitarios

En esta primera fase, el centro impartirá los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Una oferta académica orientada a responder a las necesidades actuales del sistema sanitario y a la creciente demanda de profesionales especializados.

Desde la Universidad CEU San Pablo subrayan que el proyecto busca combinar excelencia académica y formación especializada para contribuir al desarrollo del sector sanitario en las Islas Baleares.

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Formación práctica desde el primer curso

Uno de los principales objetivos del nuevo centro es potenciar el aprendizaje práctico del alumnado desde el inicio de sus estudios. Para ello, contará con acuerdos de colaboración con hospitales, colegios profesionales, entidades deportivas y empresas relacionadas con el ámbito de la salud.

Estas alianzas permitirán a los estudiantes complementar la formación teórica con experiencias reales en entornos profesionales.

Un nuevo referente universitario en Baleares

La apertura del Centro Universitario Beato Luis Belda supone la incorporación de un nuevo espacio de educación superior especializado en ciencias de la salud en Palma de Mallorca. La universidad destaca que esta iniciativa pretende atender las necesidades sociales a través de una formación adaptada a los retos actuales del sistema sanitario y a las demandas del mercado laboral.

Con este nuevo centro, la capital balear amplía su oferta universitaria y refuerza su posición como polo de formación en el ámbito sanitario.