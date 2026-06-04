Maitena Berrueco 04 JUN 2026 - 05:30h.

La tecnología desarrollada con IA permite detectar más de 300 enfermedades cutáneas, entre ellas, melanomas

Marta tomaba el sol sin protección y le diagnosticaron cáncer de piel con 34 años: "He tenido seis metástasis"

Compartir







BilbaoEn la zona rural del sur de México, donde nació y se crio Andy Aguilar, no había dermatólogos y, desde bien pequeña, tenía que trasladarse "a la ciudad para poder ir al médico”. Un problema que se agravó cuando la “falta de diagnósticos” y los “tratamientos incorrectos”, le dejaron secuelas, "soy paciente crónica de Dermatología". Aquella vivencia, lejos de quedar almacenada en su memoria como un viejo recuerdo, le sirvió a Andy para poner los cimientos sobre los que ha edificado, años después, su empresa Legit.Health, con sede central en Bilbao. “Cuando me vine al País Vasco a estudiar pedí cita y comprendí que los tiempos de espera en Dermatología no eran un problema únicamente en mi país”, recuerda la CEO.

Con esos mimbres y sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Aguilar ha liderado el desarrollo de un dispositivo sanitario que permite a los médicos detectar más de 300 enfermedades cutáneas, entre ellas melanomas, y evaluar su estado de gravedad con una simple fotografía realizada con la cámara de un teléfono móvil, “el único requisito es que el móvil sea posterior a 2014, para que tenga suficiente calidad”. Una herramienta para los médicos que, en pocos años, se ha implantado en hospitales, dentro y fuera de España, y que ya ha ayudado a tratar a unas 300.000 personas.

En España, se calcula que hay dos médicos especialistas en Dermatología por cada 100.000 habitantes, un problema que en regiones como Murcia provocan listas de espera de nueve meses y que, ni mucho menos, se limita a nuestro país, “cada vez hay más pacientes dermatológicos en todo el mundo y no hay médicos para tanta demanda, a nivel global”.

Una foto del móvil para identificar la lesión

La idea es que los médicos de atención primaria en una primera consulta puedan, con esta herramienta, ser capaces de detectar la lesión cutánea que padece el paciente entre múltiples patologías y derivar al especialista, en función de la gravedad. Así, el médico de cabecera le hace una foto con el móvil y la sube a los algoritmos desarrollados por Legit.Health.

En un primer momento, el sistema evalúa si la calidad de la imagen es suficiente para apreciar la lesión; después, identifica la lesión entre múltiples patologías y facilita un informe al médico, que será el que emita el dictamen final, “porque nosotros no hacemos diagnósticos”, puntualiza Aguilar. Además, para poder realizar un buen cribado, otro algoritmo mide la gravedad de la enfermedad y por tanto, permite al doctor priorizar la visita del paciente, que más lo necesite, al especialista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el caso del melanoma, el cáncer de piel más grave y agresivo, la detección temprana es fundamental, ya que el melanoma es casi completamente curable en sus etapas iniciales, pero “el retraso en el diagnóstico disminuye su curación y reduce el tiempo de vida del paciente”, recalca.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Reducir esos tiempos de espera y que el diagnóstico médico sea más preciso es posible, según la CEO de Legit.Health, con este software desarrollado en Bilbao y que ya usan en muchos países europeos como Alemania, Francia, Portugal o Suecia. “Hemos empezado también a trabajar en Reino Unido e incluso hemos dado ya el salto a Latinoamérica, en concreto, a Brasil”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Andy Aguilar recuerda que esta tecnología ha sido desarrollada por expertos en Inteligencia Artificial junto a profesionales médicos, de la talla del doctor Antonio Martorell. En cuanto a la acogida que el nuevo dispositivo ha tenido en las consultas médicas, admite que “la pandemia nos ayudó mucho a que fuera bien recibida aquí”, porque “se necesitaba la tecnología en remoto para atender a los pacientes”. Por eso, “aunque hay de todo”, en general, los facultativos han sabido apreciar las bondades de este dispositivo que permite, entre otras cosas, “descongestionar el sistema sanitario actual”.