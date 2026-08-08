Su muerte se produce después de una larga enfermedad aunque la familia no ha dado detalles sobre la causa concreta del fallecimiento

Las reacciones a la muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años: ""Su acompañamiento constante y su liderazgo fueron fundamentales"

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Jorge Messi ha muerto a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina. El padre de Lionel Messi estaba atravesando problemas de salud y permanecía ingresado en el centro hospitalario de su ciudad natal, tal y como indica 'El Economista'. Según informan los medios argentinos, falleció alrededor de las 22:00 hora local.

Su muerte se produce después de una larga enfermedad, aunque la familia no ha dado detalles sobre la causa concreta del fallecimiento. Jorge Messi estuvo recibiendo atención médica durante las últimas semanas y su estado de salud había generado una gran preocupación en el entorno familiar del futbolista.

Estaba atravesando una situación médica que requería seguimiento

El pasado 18 de junio, se conocieron los problemas de salud de Jorge Messi, justo cuando comenzó el Mundial de 2026. Ese día, Messi se mostró bastante emocionado durante el debut de Argentina. Poco después, la familia confirmó que el padre del futbolista estaba atravesando una situación médica que requería seguimiento y aseveró que estaba recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Días después de que se publicase esta información, Jorge Messi habría recibido el alta hospitalaria y continuaría su recuperación en casa. Esto supuso un alivio para la familia que arrastraba una gran preocupación por su salud.

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Hasta ahora, la familia de Messi no ha difundido ningún comunicado público sobre su fallecimiento.

Jorge Messi, el gran apoyo del futbolista

Jorge Messi fue el gran pilar en la carrera futbolística de su hijo. Peleó para conseguir el tratamiento que Leo necesitaba cuando era apenas un juvenil de Newell's y se quedó con él en Barcelona cuando probaron suerte en Europa. Allí consiguió que un club europeo fichase por un jugador extranjero de 13 años, que le dieran el tratamiento médico que necesitaba, un salario anual, casa y trabajo a su familia e incluso pagos por derechos de imagen, tal y como lo narran en el libro de Balagué.

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Cuando el inicio para Messi en el Blaugrana era cada vez más complicado y la familia no se adaptaba a la vida europea, Jorge se quedó con su hijo para seguir probando suerte en España. Un momento crucial en la vida del futbolista argentino.