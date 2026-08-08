La relación de Messi con su padre no siempre fue sencilla pero llegaron a encontrar un equilibrio

Las reacciones a la muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años: "Su acompañamiento constante y su liderazgo fueron fundamentales"

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El padre de Lionel Messi se encontraba delicado de salud durante la celebración del Mundial 2026. La familia llegó a lanzar un comunicado asegurando que el progenitor del futbolista argentino estaba recuperándose de una situación grave. Pero hoy se ha comunicado la muerte de Jorge Messi rodeado de su familia.

El entorno del futbolista no ha escrito ningún comunicado tras el anuncio de su fallecimiento. La relación de Messi con su padre no siempre fue sencilla, ya que tuvieron que abandonar Argentina para construir una carrera en el mundo del fútbol. Pero Jorge siempre se mantuvo al lado del jugador para que llegase a cumplir su sueño.

“Mi viejo siempre fue el más crítico conmigo, pero hoy charlamos mucho más”, dijo en una entrevista

Lionel Messi ya lo dijo en 2007 en una entrevista para 'Radio del Plata, donde aseguró que "su viejo siempre estuvo a su lado". “Mi viejo siempre fue el más crítico conmigo, pero hoy charlamos mucho más”, aseguró. Su padre fue clave en su carrera: hizo de entrenador, consejero y tuvo la última palabra durante su fichaje en el FC Barcelona. Los dos se instalaron en la ciudad y Jorge no se separó de su hijo en ningún momento.

“Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, afirmó Leo Messi en la misma entrevista.

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La opinión de su padre siempre tuvo mucho peso para él: "Siempre necesité la aprobación y la opinión de mi viejo. Yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa". Aunque la relación era complicada, llegaron a alcanzar un equilibrio: "Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores". “Lo metieron en el medio de muchísimas cosas, también a mí, pero una cosa es que hablen de mí que soy jugador y otra de mi papá. Decían que ponía jugadores en la Selección, técnicos… Yo me puedo aislar y dedicarme a jugar, pero ellos sufren, son los que la pasan mal de verdad", señaló.

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El padre de Messi, condenado en el caso de fraude fiscal

Jorge Messi fue condenado como cooperador necesario en el caso de fraude fiscal que implicó a Lionel Messi y la Hacienda pública española. La Audiencia de Barcelona le condenó a 21 meses de prisión por el ingreso de los derechos de imagen del futbolista entre los años 2007 y 2009. Pero la sentencia acabó reduciéndose a 15 meses en el caso de Jorge Messi.

El jugador del Barcelona declaró ante el tribunal que "confiaba en su padre" para llevarle sus cosas: "Yo sólo jugaba a fútbol. Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas". "Me dijeron que todo era legal, que todo estaba bien. Yo, de aspectos contables no entiendo, para mí es chino básico”, añadió.

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El nombre de Messi también estuvo involucrado en los conocidos papeles de Panamá: "No la conocía. Nunca pregunté a mi padre por esos temas. Firmaba los contratos, porque confiaba en mi papá y porque los abogados decían que debía hacerse de esa manera".

Durante estos últimos años, la enfermedad hizo que la vida de Jorge Messi estuviese muy controlada: ya no viajaba con su hijo y estuvo en su casa de Rosario. Allí es donde ha pasado sus últimos días rodeado de su familia.