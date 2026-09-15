Una forma de que la IA no domine a los estudiantes y sea al revés, es utilizarla como herramienta para los docentes

¿Cada vez más estúpidos? Los nativos digitales, los primeros en perder inteligencia con respecto a sus padres

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Los cambios vienen implícitos en la incorporación de la inteligencia artificial a diferentes ámbitos de la vida, ya vea en el lado más personal, pero cuando se trata de negocios, muchos de ellos tienen que aprender a acomodarse a las nuevas herramientas que ofrece la IA y buscar todos sus beneficios en vez de los contras.

Uno de los sectores más sensibles a la IA es la educación, porque puede ser beneficioso para muchos estudiantes, pero a veces puede parecer un arma de doble filo: lo que parece resolver en menor tiempo y trabajando menos, hace que nuestro cerebro se acomode a que nos den las cosas hechas.

Esto es lo que tratan de evitar muchos centros educativo, que la IA se apodere de la mente de sus alumnos. Para ello tratan de buscar que los alumnos desarrollen diferentes habilidades para tratar de dominar ellos la tecnología. El equipo de Informativos Telecinco ha accedido a una universidad donde usan la inteligencia artificial como complemento del docente.

La vuelta de los exámenes más convencionales

El profesor Dae-Jin Lee es uno de los profesores que utilizan la tecnología en sus clases de estadística "para que los alumnos, cuando quieran preparar el examen o hacer alguna tarea, puedan ver repetidamente diferentes ejemplos y versiones del mismo concepto".

Y la inteligencia artificial también puede servir para crear un debate profundo a través de una sola imagen para que los alumnos discutan entre ellos". Y aunque muchos estudiantes traten de utilizar la IA como un atajo, las universidades han vuelto a utilizar las viejas prácticas de evaluación como por ejemplo, "un examen oral o una exposición en trabajo" para evitar que sus alumnos pierdan el juicio crítico.

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Y este limite del uso de la inteligencia artificial no solo se está viendo ampliado en las escuelas o centros educativos, sino que muchas empresas son las que se han unido a estas prohibiciones e incluso a llegar a no permitir el uso del 'PowerPoint' porque "viene hecho por una inteligencia artificial".