Paz Serrano 09 SEP 2026 - 17:01h.

Algunos estudios hablan de una pérdida de siete puntos de coeficiente por generación.

El impacto de las pantallas y la IA en los malos resultados de PISA en España: la paradoja de los datos de uso entre los alumnos españoles

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Uno de los factores que señala el informe PISA para explicar el batacazo histórico en comprensión lectora o matemáticas es el uso de las pantallas y la Inteligencia Artificial. Hasta la llegada de los smartphone, el cociente intelectual iba aumentando de generación en generación. Sin embargo, los nativos digitales se han convertido en los primeros en perder inteligencia con respecto a sus padres. Algunos estudios hablan de una pérdida de siete puntos de coeficiente por generación.

De hecho, los alumnos españoles son los que más usan la inteligencia artificial para estudiar. Más del 13 % la utiliza a diario para hacer trabajos, y casi el 16% para resumir textos que tienen que leer. Si sumamos los que la usan dos veces por semana nos vamos al 40%.

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Una de las claves que nos ha dejado claro el informe PISA es que la tecnología siempre debe estar al servicio del aprendizaje, porque si el trabajo lo hace la tecnología no aprendemos nada. No es que no ayude a aprender, es que ayuda a que no aprendan, que es mucho más grave. Obtienen resultados sin hacer nada, ni el mínimo esfuerzo. Y nada pasa por ellos. No retienen nada. Acostumbrase a que la IA haga el trabajo por uno tiene graves consecuencias, que ya se empiezan a constatar.

Otra cosa es usar la tecnología como apoyo para la comprensión o para respuestas directas instantáneas, pero ese debe ser un uso guiado, sin generar dependencia y una disminución del esfuerzo cognitivo. Hay que utilizarlas de manera crítica, ética y pedagógicamente eficaz. Además, corremos el riesgo también de aceptar información que no es exacta. En el ámbito educatico tan necesario es aburrirse como ser creativo.

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Antonio Rial Boubeta, doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago (USC) tiene claro que "esto tiene consecuencias desde el punto de vista del neurodesarrollo a muchos niveles entre ellos la comprensión lectora y cada vez tenemos a muchos niños, incluso universitarios que tienen serias carenciasa nivel oral, de comprensión, de procesamiento de la información y generación de conocimientos".

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Lourdes Castellvi, psicóloga y experta en Redes Sociales, reconoce que ya hay países que se han dado cuenta del impacto de esta nueva realidad, por ejemplo, "Dinamarca o Noruega, que están volviendo al papel y lápiz". Porque la evidencia demuestra ya que hay que escribir, pensar, y equivocarse. "Cuando escribes estás pensando y memorizando concentrado en esa hoja en blanco".

Teresa Suárez, experta en IA y profesora de Innovación, reconoce que sería "muy interesante volver al examen oral porque eso ya pasa por ti".

Cómo señala Antonio Rial, el uso sin control de la IA "lo que hace es cortar elementos que tienen que ver con el desarrollo a nivel cognitivo. Torpemente estamos consiguiendo que nuestros hijos dejen de leer y eso tiene un peaje a muchos niveles a medio plazo".

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Japón, Irlanda, Reino Unido, Finlandia y Canadá, cinco de los diez países con mejores resultados en el informe PISA son precisamente los cinco países que menos utilizan la inteligencia artificial para las tareas escolares. Es eso, o volvernos, generación tras generación más estúpidos y dependientes de lo que nos diga el móvil.