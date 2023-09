¿Qué pasa si Feijóo no logra la investidura? Las fechas claves y qué pasará después

Alberto Núñez Feijóo se presenta hoy a la investidura que, previsiblemente, está abocada al fracaso al no contar con los apoyos necesarios salvo que haya algún tránsfuga . Será el primero de los dos días en los que se celebrará el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. El artículo 99 de la Constitución establece lo que debe suceder después de que el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, proponga un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Así, el candidato propuesto -en este caso Feijóo - expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Todo indica que fracasará en el intento mientras Pedro Sánchez ya negocia la investidura aunque no explicará aún las concesiones necesarias para esta porque no es su tiempo. Sí ha considerado Pedro Sánchez que la investidura de Feijóo es una pérdida de tiempo para los españoles. Pedro Sánchez protagonizó dos investiduras fallidas en los últimos siete años, en marzo de 2016 y julio de 2019.

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

En caso de no alcanzar los 176 votos afirmativos, 48 horas más tarde de la primera votación se realizaría un segundo debate, con el mismo candidato pero con intervenciones más reducidas: la primera de diez minutos y la segunda de cinco. Para ser elegido presidente en esta segunda votación bastaría con obtener la mayoría simple, es decir, tener más 'síes' que 'noes', aunque no lleguen a la mayoría absoluta. En este caso, las abstenciones no se contabilizarían.