Alberto Núñez Feijóo asegura que tiene "votos para ser presidente" y desata las risas en el Congreso

Tras ello, Feijóo ha reconocido la dificultad de ser investido presidente pero ha presumido de "honestidad": " Tengo al alcance los votos para ser presidente pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo", ha asegurado, desatando las risas en el Congreso.

"La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso", ha proclamado Feijóo