Carles Puigdemont habla de un “acuerdo inédito” entre Junts y PSOE, pero advierte: "No nos fiamos de las palabras, no nos fiamos de las promesas"

"A diferencia del Gobierno anterior, aquí la estabilidad se la tendrá que ganar día a día. Sin avances, sin cumplimientos, la legislatura no puede avanzar", ha dicho, aseverando además: "No nos fiamos de las palabras, no nos fiamos de las promesas".

Decimos que asumimos un camino incierto y lleno de dificultades. Lo sabemos y no nos engañamos. Ahora mismo no tenemos nada más que celebrar que poner en marcha un proceso de negociación como el que hemos reclamado al sistema político español, –yo peronalmente desde hace más de seis años–, asumiendo que en sí mismo esa no es la resolución de nada. Hoy por lo tanto no hay que crear expectativa, y menos con la desconfianza que tenemos y la experiencia histórica de los compromisos del pasado.