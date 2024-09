Puente desvincula el cese del presidente de Adif con el caso Koldo y pide no "machacar el nombre de nadie"

"He leído este fin de semana algunas cosas que no me han gustado nada" ha aseverado Puente, sobre la vinculación de la sustitución de Ángel Contreras al frente de Adif con el caso Koldo, a lo que ha apuntado que "no tiene ninguna relación" con este caso, en el que investiga si hubo cobro de comisiones en la compra de mascarillas.