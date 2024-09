Marta Rovira exige a los socialistas "avances rotundos" en financiación para negociar los Presupuestos de 2025

"Nos será prácticamente imposible entrar en cualquier diálogo o negociación de presupuestos para este 2025 si no vemos avances rotundos, si no vemos cumplimiento eficaz, si no vemos que con muchas ganas se cumple el acuerdo que nosotros aprobamos colectivamente", ha declarado al inicio del Consell Nacional de ERC en la sede del partido.