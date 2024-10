Feijóo acusa al Gobierno de recurrir a Ayuso para no hablar de su "corrupción": "Por supuesto que la apoyo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la "técnica pueril" e "infantil" del Gobierno de recurrir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para no hablar de la "corrupción a borbotones" que le afecta, pero ha avisado que él no se va a "despistar" de lo que importa a los españoles. Dicho esto, ha expresado su respaldo a la presidenta madrileña tras su decisión de no acudir este viernes a una reunión con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa.