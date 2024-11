La aclaración de Óscar Puente sobre la cifra de muertos y desaparecidos en la DANA de Valencia

Lo ha publicado en su cuenta de X esta domingo para desmentir cifras no oficiales de las personas que han perdido la vida a causa de la DANA, pese a no formar parte de sus competencias, según ha remarcado, ya que se ve "en la obligación de hacer algunas aclaraciones ante el elevado número de especulaciones/desinformación" producidas en las últimas horas.

"No tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública. Se comunica lo que se sabe. La muerte de personas es algo lo suficientemente serio como para no especular con ello y proporcionar, estrictamente aquello de lo que se tiene constancia fehaciente. Espero que esta información sea de utilidad para saber la situación en la que estamos en este momento. Me seguiré centrando en la cuestión de infraestructuras y movilidad, que es lo que me compete", ha indicado el ministro.