El PP no apoyará el presupuesto de Sánchez y le acusa de usar a víctimas para chantajear

El Partido Popular ha anunciado que no aprobará los presupuestos del Gobierno y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de estar utilizando a las víctimas de la DANA en "un chantaje por su interés". Fuentes del Gobierno aseguran que no vinculan una cosa con la otra y recuerdan que lo aprobado hoy, que es un Real Decreto que no depende de los Presupuestos Generales del Estado.