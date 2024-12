La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este sábado de "tomadura de pelo" la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, sobre todo a Cataluña, porque es perdonar " todo el dineral que deben" por su "mala gestión": " La deuda no se evapora , se reparte. Si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado".

"Las deudas no se condonan, las deudas se pagan y si no, que me lo digan a mí", ha insistido Ayuso, que ha apuntado que de la Comunidad de Madrid los impuestos van "el 80 % a la Administración General el Estado y el 20 % a Madrid" y, "aún así", puede tener servicios de calidad y "margen para bajar los impuestos, que es algo que el gobierno persigue por tierra, mal y aire".