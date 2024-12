"Víctor de Aldama, obviamente, está siendo protegido por nuestra empresa, por mi persona y por mi equipo", ha dicho Daniel Esteve

A su juicio, Víctor de Aldama "es una persona valiente. Es un empresario, al que yo no soy nadie para juzgar"

José Luis Ábalos señala “25 contradicciones” de Víctor de Aldama en el caso Koldo y presenta un informe para desmontar su versión

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha asegurado que su empresa lleva la seguridad de Víctor de Aldama y de su familia. “Víctor de Aldama, obviamente, está siendo protegido por nuestra empresa, por mi persona y por mi equipo, un equipo internacional de seguridad, no los chicos de Desokupa”, ha dicho en un vídeo este martes, un día después de acompañar al empresario a declarar al Tribunal Supremo.

“¿Qué pasó ayer en el Supremo?, ¿qué pasó? Que ayer casi os da algo cuando bajo con mi coche con el señor Víctor de Aldama en el Supremo para prestar declaración. Os juro que ayer fue uno de los mejores días de los últimos años. Lo sé. Nadie lo sabía, pero es normal. Yo soy un profesional en todo lo que hago y a lo que me dedico. Obviamente, yo no iba a filtrar que estamos llevando la seguridad al señor Víctor de Aldama y a su familia, porque sí, a las preguntas que me hacían ayer, estamos protegiendo al señor Víctor de Aldama y a toda su familia por, obviamente, todo lo que está sucediendo”, ha confirmado.

Víctor de Aldama "es una persona valiente"

A su juicio, Víctor de Aldama “es una persona valiente. Es un empresario, al que yo no soy nadie para juzgar. Que yo sepa, porque no se ha llevado dinero de los españoles, es un empresario que se ha buscado la vida y ha ganado dinero y ahora al que le pique que le arrasque al igual que yo”.

Asimismo, ha querido recalcar que él es un profesional: “Yo soy escolta desde hace 32 años, titulado por el Ministerio del Interior, y director de seguridad desde hace 30 años, homologado también por el Ministerio Interior. He hecho cursos de tiro, además de defensa personal, como sabéis, de todo tipo de lucha, hablo varios idiomas, he hecho cursos de conducción, de entrada, de todo... soy escolta y de los buenos hace más de 30 años”.

Esteve ha continuado el vídeo cargando contra los periodistas. “Yo entiendo que ayer todo el zurderío cuando yo me bajo del vehículo y el señor Víctor de Aldama me saluda ahí cortocircuita porque no dais para más. La única neurona que teníais explosionó”, ha dicho, celebrando que “ayer me hicisteis otra vez una campaña de publicidad que superó los 6 millones de euros en un solo día”.

29 demandas civiles

“Entraron en shock y me llamaron nazi en tantos medios, que de momento hemos calculado 29 demandas civiles por injurias, calumnias y derecho al honor. Si lo mínimo que se pide es entre 18 y 30.000 euros, si Dios quiere y los jueces son buenos, ayer se presentan querellas civiles por importe de más de 600.000 euros”, ha explicado.

“Hoy recibiréis 29 burofax de mis abogados con derecho a rectificación y si no empezaremos a ganar mucha, mucha pasta”, ha añadido.

Además, ha celebrado un acuerdo de formación con 4.500 militares con “una asociación profesional de las fuerzas armadas cuyo interés es la defensa de los derechos de la tropa y la marinería de las fuerzas militares de España, así que día grande doble”.

Por último, en el vídeo publicado, ha cargado contra el Gobierno: “Vuelve a incumplir el acuerdo que prometió y no aprueba ni la financiación ni la puesta en vigor de los únicos 38 millones de euros que había que poner para la ELA. El gobierno vuelve a dejar tirado a los enfermos de ELA y, señores, esto es muy serio porque, además, Jordi Sabater, amigo mío, no te tienes que disculpar por nada, tú siempre has estado luchando por la ELA. Sin embargo, el Gobierno da y regala 227 millones para el Metro de El Cairo”.

“Pedro Sánchez, eres historia, te queda muy poquito. El señor Víctor de Aldama os va a hacer picadillo”, ha finalizado.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.