Koldo ha negado rotundamente haber recibido comisiones ilegales y sobre las acusaciones de haber cobrado cuatro millones de euros, ha declarado: "Eso no es cierto, ni cuatro millones ni un euro". Además, ha asegurado no tener pruebas que lo eximan, argumentando que no puede demostrar algo que no ha hecho: "Como no he cobrado nada, no puedo aportar ninguna prueba".