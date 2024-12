Tanto PSOE como PP han apoyado el mensaje de Navidad de Felipe VI , en el que ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso a la clase política española. Los dos principales partidos políticos no han sido los únicos que han reaccionado a las palabras del monarca tanto desde Junts como desde Sumar también se han pronunciado.

Así lo ha señalado en su perfil oficial de X, tras el Mensaje de Navidad de Felipe VI, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo y el consenso a la clase política española con motivo de su tradicional Mensaje de Navidad, en el que ha advertido de que la contienda política en ocasiones "atronadora" no debe impedir escuchar la "demanda de serenidad" de la ciudadanía y ha animado a seguir cultivando el espíritu de concordia que alumbró la Constitución de 1978.

Sumar ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de "decepcionante" y critica que esté "derechizado" y, entre otras asuntos, le afean que señale la migración como problema y que no mencione la violencia machista o las agresiones sexuales.

"El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado. La DANA no fue un problema de coordinación entre administraciones, sino de negacionismo climático y negligencia política. Señalar a la migración como problema es grave. No mencionar la violencia machista o las agresiones sexuales lo es más", apuntan desde la cuenta de la formación en X.

Por último, Sumar concluye que Felipe VI tampoco ha hecho mención al genocidio palestino , a la guerra de Ucrania o a la crisis climática. "Un discurso encerrado en un paradigma, el del 78, que ya no le dice nada a casi nadie. Menos aún a la gente más joven", sentencia la formación.

Además, el presidente de Junts, Jordi Turull , ha afirmado que no vio este lunes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad del rey Felipe VI porque cree que lo que diga el monarca es "absolutamente irrelevante y falto de credibilidad" .

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre (de 2017), no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha añadido.