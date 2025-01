La cuestión de confianza que debate el Congreso sube al máximo la tensión entre Junts y el Gobierno

El Gobierno, que ve injustificada la proposición no de ley de Junts, ya adelantó este martes que prevé que la Mesa del Congreso no la tramite y dijo asumir las consecuencias de esa decisión como podría ser la negativa de la formación de Carles Puigdemont a negociar los presupuestos.

Oriol Junqueras se reunirá este jueves con Puigdemont ante la consecuencia inmediata al rechazo a la cuestión de confianza es que no haya presupuestos generales del Estado por ese rechazo de la derecha catalana.

Sí, el gobierno ya rechazaba esta semana que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se fuera a someter a una cuestión de confianza. La reacción de Junts está por ver, aunque ya el secretario general de JxCat Jordi Turull auguraba que no iba a gustar al PSOE.

Turull, había advertido que lo que ocurriera hoy en la Mesa con la cuestión de confianza "no es inocuo", y si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".