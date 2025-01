“Sí a subir las pensiones, sí a ayudar a Valencia, sí al descuentos en el transporte, no a la mentira, no al chantaje, no a este Gobierno”. Así comienza un hilo en X desde la cuenta oficial del Partido Popular el que explica el porqué de su cambio de posición sobre el nuevo decreto que en su opinión “acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas”.