El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , ha afirmado que no tiene detalles sobre las acusaciones contra el exfundador de Podemos, Juan Carlos Monedero , aunque apunta que la sociedad española "no admite ningún tipo de acoso sexual".

Bolaños sostiene que no tiene información adicional sobre el caso y, por tanto, no cuenta con elementos para poder opinar pero deja claro que a día de hoy no se consiente ningún tipo de acoso sexual "en ningún ámbito de nuestro país", según ha indicado en declaraciones a los medios desde el Ministerio de Justicia.