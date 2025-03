Ahora, sus hijas han descubierto ahora que no había muerto cuando ellas pensaban y que en realidad ha sido una víctima más de la DANA.

Este hombre salió de su casa de Granada en 1984 y su familia no volvió a saber él. Denunciaron su desaparición y pasaron los años. Ninguna , llamada, ningún movimiento bancario, tampoco renovación de documentos o visitas al médico. Sin domicilio conocido se le declara como persona fallecida a mediado de los años 90.

"Nosotras pensábamos que había sido una equivocación. La última vez que se fue, pues ya no volvió más. Como desde esa fecha no se supo nada de él... Dice, "se declara el fallecimiento, día uno de agosto del noventa y cuatro. Le dio un juez por muerto, pero siempre te queda el gusanillo de decir... ¿Estará vivo?", ha comenzado contándonos una de sus hijas.

Con antecedentes de salud mental, un día abandonó a su familia: "Si es que, el último movimiento bancario era del ochenta y poco. Anteriormente de la DANA, que si no lo han encontrado, nunca había ido al médico, que no tenía historia clínica. No solicitó la pensión de jubilación. Incluso el DNI que se dejó en casa de esos antiguos...", ha continuado.