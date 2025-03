Loreto Arenillas renuncia a su acta de diputada cinco meses después de estallar el 'caso Errejón'

"Hoy, a través de esta carta, finalizo una de las etapas más intensas y comprometidas de mi vida , mi ciclo en Más Madrid como dirigente del partido y como diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Quería agradecer a toda la militancia de MM que me diera la oportunidad de representarlos, fue un honor . A partir de ahora, empiezo una vida alejada de la política institucional y, por eso, quiero compartir algunas reflexiones con las que me despido de la vida pública. En primer lugar, quiero dar las gracias a la dirección de MM que finalmente ha rectificado y reconocido que nunca encubrí nada. Para mí, que la verdad fuera pública e indiscutida era fundamental para poder dejar atrás esta etapa".

"Y, aunque el derecho al olvido no está garantizado y la huella digital asociará mi nombre y apellidos a versiones falaces y manipuladas, que, al final, haya un reconocimiento público y explícito sobre mi honorabilidad me permite seguir avanzando en mi vida y poder, al fin, respirar sin angustia. En segundo lugar, me gustaría contribuir a una pequeña reflexión, que estoy segura de que no servirá de mucho en esta época que nos ha tocado vivir mediatizada por las redes sociales: se juzga rápido, sin derecho a una defensa y la pena es el linchamiento más brutal que nadie podría imaginar".