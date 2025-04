Pero ahora la Sala de lo Penal estima parcialmente los recursos de los investigados y señala que "siendo la propia defensa quien solicita la declaración" del González Amador, no ve motivo para su denegación. "Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración , en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos".

También indica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que el instructor practicará las diligencias que le propusiesen la Fiscalía o cualquiera de las partes si no las considera inútiles o perjudiciales .

"Naturalmente, el concepto de 'perjudicial' no se predica de su incidencia en la persona del querellante, sino en que tales diligencias sean perjudiciales para la investigación sumarial , esto es, para la averiguación del delito con todas sus incidencias".

Por otra parte, la Sala no accede a la petición del fiscal general de intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez , jefe de gabinete de Ayuso, que sostuvo que no facilitó a los periodistas el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informa al letrado de la denuncia y de la posibilidad de pacto hasta las 22:21 horas del 13 de marzo, cuando ya estaba publicada la noticia de El Mundo.

"No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado" porque "a dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones que no se siguen en las dependencias en las que sirve, razón por la cual una medida como la interesada debería estar dotada de alguna razón especial, un motivo reforzado, que se desconoce".