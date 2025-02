Hurtado ha acordado no adoptar decisión alguna, si bien ha remitido sus alegaciones a un juzgado ordinario de Madrid, en respuesta a la queja del fiscal general por lo que considera un juicio que está siendo construido por las acusaciones en los medios de comunicación, que facilitarían una publicidad del asunto penal de manera parcial y sesgada en contra del principio de presunción de inocencia.

El instructor señala que en sus resoluciones "se podrá comprobar que lo han sido con base en el material incorporado a ella y/o las alegaciones que unas u otras partes han ido realizando en sus distintos escritos; el que, luego, según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, se viertan unas u otras opiniones, es algo a lo que este instructor, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión , no ha de poner coto".

"Salvo -continúa- que las considere delictivas , cosa que, hasta el momento, no ha apreciado ; y, desde luego, si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso, cuando se resuelve en función del material que obra incorporado a él".

En cuanto a la petición del fiscal general para que adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión de informaciones que la defensa considera sesgadas, contesta el magistrado que "no hay base para atribuir ese sesgo a las acusaciones"

Y añade que "impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión , que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta", por lo que señala que si García Ortiz entiende que tal vulneración se ha producido, siempre puede acudir "a la vía que estime oportuna".

En cualquier caso, el instructor apunta que "no se alcanza a entender por qué se pone la atención tan solo en las acusaciones particular y populares, cuando se alega que son éstas ‘las que están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales o que se quieren proponer’, sin dar más explicación que la aparición de determinada información en determinados medios, cuando la ha habido en otros que no menciona".