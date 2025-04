"¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con que se destinen más de 14.000 millones a ayudar a proteger las empresas y los trabajadores que puedan estar en riesgo? ¿Está o no de acuerdo con que se relancen esos sectores con ayudas del Gobierno para que busquen nuevos mercados? Sí o no, punto. El resto son excusas y uno está harto de las excusas del Partido Popular", ha zanjado.

"El Partido Popular utiliza excusas de mal pagador para no apoyar lo que debiera de apoyar, si tuviera sentido de Estado --ha dicho--. Nos han puesto cientos de excusas cada vez que no han querido aprobar algo y todas han acabado demostrándose que son falsas".

En su opinión, el escollo no es uno socio u otro, sino la búsqueda de acuerdos amplios que exige el panorama político. También señala las "tensiones" a la izquierda del PSOE, entre Sumar y Podemos, y espera que, cuando haya elecciones, "haya un cierto entendimiento para que la izquierda no se atomice". Y es que, según remarca, en la derecha no hay esas tensiones, pues el PP Y Vox se ponen de acuerdo "en el minuto cero, no en el uno".