Por el lado de EH Bildu , Mikel Otero también ha avanzado su voto favorable, pero ha criticado que las ayudas fiscales del programa no se adhieren al principio de "quien contamina, paga", pues las deducciones son las mismas para vehículos híbridos y eléctricos, cuando los primeros son más contaminantes que los segundos.

Aunque no ha adelantado su sentido del voto, Josep Maria Cruset, de Junts, se ha mostrado especialmente crítico con el decreto, que ha tachado de "despropósito" porque sólo es una prórroga del plan que estaba vigente en 2024 y viene con un retraso de "cuatro meses" que "han puesto en riesgo al sector de la automoción". "Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche porque no había garantía de después acceder a las ayudas", ha denunciado.