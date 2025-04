Los audios de Jésica, exnovia de Ábalos: "Yo no me voy a comer ningún marrón"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a nuevos audios que serían claves a la hora de mostrar cómo la amiga de Ábalos entró enchufada

Jésica reconoce que tiene problemas por tener que mandar el parte "todas las semanas"

Exclusiva | Koldo, sobre los mensajes de la 'trama de Air Europa': "Estoy seguro de que está sacado de contexto"

El mismo día que Jésica, exnovia de José Luis Ábalos, comparece ante el Senado en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo por la que está siendo investigada, 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a nuevos audios que serían claves a la hora de mostrar cómo la amiga de Ábalos entró enchufada y sugieren también que casi ni aparecía por el trabajo.

"Yo no tengo ni p*** idea de lo que se hace allí o no se hace allí. Si se puede decir que voy digo que no. Yo tendría que poner lo que él me diga, yo te lo digo mas que nada por vosotros. Yo intento hacer las cosas bien. Si voy a la oficina o no voy a la oficina, que días voy a trabajar a la oficina.... Yo te lo digo, a mi me la suda. Yo no me voy a comer ningún marrón", comenzaba Jésica en los audios.

Los nuevos audios de Jésica que serían claves a la hora de mostrar cómo la amiga de Ábalos entró enchufada

La exnovia de Ábalos, en uno de los audios se queja a Koldo e insiste en que quiere ver su nueva casa: "Me han llamado hace un rato para decirme que van a llegar dentro de media hora. Yo no voy a llegar a casa hasta las cinco de la tarde, no he visto las zonas comunitarias, me iban a explicar hoy todo y no me lo han explicado ni me lo van a explicar".

Poco después, Jésica vuelve a mandarle otro audio a Koldo esperando al hombre de la mudanza: "Estoy esperando aquí a que venga un sub****** con una furgoneta. Yo tengo mi vida organizada, mis cosas organizadas y no entiendo que c*** hago aquí cuando yo realmente donde querría estar es allí y hacer las cosas tranquila".